شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في جنين

أفادت مصادر صحفية عن استشهاد أحد المقاومين وإصابة أخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في جنين.

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واعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام فايد، بعد محاصرة أحد المنازل في حي الهدف وسط جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة من آلياتها العسكرية، الليلة، مخيم جنين وحي الهدف بالمدينة.

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وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في المدينة، ويتواجد به عدد من المقاومين، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل عدد من الإصابات من جنين بتجاه المستشفيات الحكومية.

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المصدر / فلسطين أون لاين