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محدث شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في جنين

01 ديسمبر 2022 . الساعة 02:55 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر صحفية عن استشهاد أحد المقاومين وإصابة أخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في جنين.

https://t.me/pl24online/134492

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام فايد، بعد محاصرة أحد المنازل في حي الهدف وسط جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة من آلياتها العسكرية، الليلة، مخيم جنين وحي الهدف بالمدينة.

https://t.me/pl24online/134480

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في المدينة، ويتواجد به عدد من المقاومين، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل عدد من الإصابات من جنين بتجاه المستشفيات الحكومية.
https://t.me/pl24online/134488

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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