شهيدان وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شابين فلسطينيين فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

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وأعلنت وزارة الصحة في الضفة، استشهاد الشابين محمد أيمن السعدي (26 عاما) ونعيم جمال زبيدي (27 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال عدوانه على مخيم جنين.

وأوضحت مصادر طبية أن الشهيدين وصلا إلى مستشفى ابن سينا في جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوبهما، عقب محاصرة أحد المنازل في البلدة.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدين، وقالت إنهما من أبرز قادتها الميدانيين في مدينة جنين.

وانطلقت مسيرة غاضبة عقب الإعلان عن استشهاد المقاومين، وجابت شوارع مدينة جنين ومخيمها، منددين بجرائم الاحتلال.

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة من آلياتها العسكرية، الليلة، مخيم جنين وحاصرت أحد المنازل في حي الهدف بالمدينة، واعتقلت الشاب وسام فايد.

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فيما اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة بين المقاومبن وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينة جنين.

فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل عدد من الإصابات من جنين بتجاه المستشفيات الحكومية.

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المصدر / فلسطين أون لاين