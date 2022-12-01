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الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم "داعش" في سوريا

01 ديسمبر 2022 . الساعة 01:24 بتوقيت القدس
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قال الجيش الأمريكي في بيان مساء الأربعاء، إن الجيش السوري الحر نفذ العملية التي أودت بحياة زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا السورية منتصف تشرين الأول أكتوبر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا على المنطقة”.

وأضافت “القيادة المركزية وشركاؤنا ما زالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم”.

وكان المتحدث باسم تنظيم داعش قد أعلن في تسجيل صوتي على تطبيق تيليجرام الأربعاء عن مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وأضاف في التسجيل أن التنظيم اختار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفًا له.

المصدر / وكالات
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