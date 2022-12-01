أول تصريح لديشامب مدرب فرنسا بعد الخسارة أمام تونس

اعترف ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بأحقية المنتخب التونسي في الفوز على فريقه، مشيرا إلى أن هدفه الأسمى كان يكمن في التأهل إلى ثمن النهائي في صدراة المجموعة.

وحققت تونس الفوز (1-0) على فرنسا، في مباراة المنتخبين اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "المدينة التعليمية"، بإطار الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم قطر 2022

وتحدث مدرب فرنسا عقب نهاية المواجهة، قائلا: "واجهنا صعوبات كبيرة في مباراة تونس، لقد استحقوا الفوز، لكننا حققنا هدفنا، والأمر الأهم، بإنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة".

ورغم الخسارة أمام تونس، فإن ديشامب بدا متفائلا لبقية مشوار فرنسا في نهائيات كأس العالم قطر 2022؛ إذ تابع حديثه قائلا: "حققنا الهدف المنشود بالتأهل إلى دور الـ16، والآن سنبدأ التحضير للمباراة المقبلة من أجل مواصلة المشوار في المونديال.. الطريق لا يزال طويلا، وعلينا التركيز في التدريبات لتصحيح الأخطاء".

المصدر / وكالات