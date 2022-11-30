خروج "الأخضر" وتأهل الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 بمونديال قطر

أقصي المنتخب السعودي من نهائيات كأس العالم "قطر 2022" عقب هزيمته أمام نظيره المكسيكي بهدفين لواحد، فيما تأهلت الأرجنتين إلى دور الـ16 إثر فوزها على بولندا بهدفين نظيفين، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

بدأ "الأخضر" بصورة مثالية وفرض نفسه ندا قويا في وجه المنتخب المكسيكي الذي استهل اللقاء بفرصة خطيرة تصدى لها العويس ببراعة قبل أن يرد محمد كنو بكرة من مخالفة مباشرة علت العارضة الأفقية بقليل.

ومع مرور الدقائق فرضت المكسيك أفضليتها عبر التحركات السريعة من الأطراف، والتسديد من خارج حدود الجزاء، لكنها كلما اقتربت من المرمى السعودي تجد استبسالا كبيرا من جانب العويس.

في الشوط الثاني أثمر ضغط المكسيك هدفا أول سجله هنري مارتن إثر كرة وصلته بعد ركلة زاوية تابعها في الشباك السعودية في الدقيقة 47.

ولم تمض سوى 5 دقائق حتى أضاف لويس تشافيز هدفا ثانيا للمنتخب المكسيكي من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من فوق حائط الصد عجز العويس عن ردها.

وظلت النتيجة على حالها إلى غاية الوقت المحتسب بدل ضائع الذي عرفت دقيقته الخامسة تسجيل سالم الدوسري هدف "الأخضر" الوحيد مستغلا تمريرة هتان باهبري.

وفي مواجهة أخرى جرت بالتوقيت نفسه، انتصر المنتخب الأرجنتيني على خصمه البولندي بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من أليكسيس ماك ليستر وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 46 و67.

بهذا حسمت الأرجنتين صدارة المجموعة وتأهلت إلى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط، ورافقتها بولندا بحلولها ثانيا بـ 4 نقاط متقدمة على المكسيك التي تمتلك نفس الرصيد من النقاط وفارق الأهداف بفضل اللعب النظيف (الحصول على إنذارات أقل)، بينما جاء المنتخب السعودي رابعا بـ 3 نقاط.

وتلعب الأرجنتين في الدور القادم مع أستراليا، في حين تواجه بولندا حاملة اللقب فرنسا الأحد القادم.

المصدر / وكالات