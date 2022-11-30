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الإصابة تبعد أحد نجوم منتخب البرتغال في بقية مشوار كأس العالم

30 نوفمبر 2022 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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الإصابة تبعد أحد نجوم منتخب البرتغال في بقية مشوار كأس العالم

تلقى المنتخب البرتغالي أنباء سيئة قبل يومين من مواجهته لمنتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من دور مجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ونقل موقع "أونز مونديال"، الأربعاء، عن صحفيين برتغاليين، أن المدافع نونو منديز، لن يكون بإمكانه الاستمرار في مغامرة كأس العالم مع منتخب البرتغال بعد أن أظهرت الفحوصات المعمقة التي أجراها تعرضه لإصابة عضلية، ما سيحرمه من مواصلة المشوار.

وفي وقت أكد تقرير الموقع الفرنسي، أن الخبر لم يتم تأكيده بشكل رسمي، إلا أن جميع التقارير الإعلامية الواردة من معسكر المنتخب البرتغالي في الدوحة، تؤكد انتهاء مشوار ظهير باريس سان جيرمان في مونديال قطر.

وتعد إصابة منديز ضربة قاسية للغاية للمنتخب البرتغالي الذي سيفتقد أحد أهم ركائزه في الدفاع، ما سيجبر المدرب على إيجاد بديل مناسب لإكمال المشوار في المباريات القادمة ببطولة كأس العالم بقطر.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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