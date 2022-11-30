غزة الرياضي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن غزة الرياضي تعاقده مع ثلاثة لاعبين في اطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق مرحلة الإياب من دوري الدرجة الممتازة.

وأتم غزة الرياضي التعاقد مع طارق الهور وحسن جودة بعد إنهاء ارتباطهما بشباب الزوايدة، بالإضافة للمهاجم محمد تمراز الذي رحل عن اتحاد خانيونس مع إنتهاء مرحلة الذهاب.

وعانى غزة الرياضي من تدهور في نتائجه منذ بداية الموسم لينهي الدور الأول محتلا المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، بتحقيقه لفوز وحيد وثلاثة تعادلات وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

واشترط محمود المزين المدير الفني للفريق تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين لاكمال مهمته مع العميد الذي عانى من رحيل مجموعة من أبرز لاعبيه قبل بداية الموسم.