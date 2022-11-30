فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البهداري يحسم مصيره من العودة لدوري المحترفين

تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه بعد نقله إلى المستشفى

مباراة السعودية والمكسيك في مونديال قطر

مباراة بولندا والأرجنتين في كأس العالم

سبب غياب رونالدو عن تدريبات منتخب البرتغال قبل مباراة كوريا

أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر مثنى القواسمي بعد الاعتداء عليه

"حماس" تنعى الشهيد "بدارنة"

كتائب القسام تعلن استهدافها قوات الاحتلال جنوب جنين

"العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وتصدر قرارات مهمّة

حماس تنعى والد المحرّرة أحلام التميمي

غزة الرياضي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

30 نوفمبر 2022 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

أعلن غزة الرياضي تعاقده مع ثلاثة لاعبين في اطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق مرحلة الإياب من دوري الدرجة الممتازة.

وأتم غزة الرياضي التعاقد مع طارق الهور وحسن جودة بعد إنهاء ارتباطهما بشباب الزوايدة، بالإضافة للمهاجم محمد تمراز الذي رحل عن اتحاد خانيونس مع إنتهاء مرحلة الذهاب. 

وعانى غزة الرياضي من تدهور في نتائجه منذ بداية الموسم لينهي الدور الأول محتلا المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، بتحقيقه لفوز وحيد وثلاثة تعادلات وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

واشترط محمود المزين المدير الفني للفريق تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين لاكمال مهمته مع العميد الذي عانى من رحيل مجموعة من أبرز لاعبيه قبل بداية الموسم.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #كرة القدم #غزة الرياضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة