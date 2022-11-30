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البهداري يحسم مصيره من العودة لدوري المحترفين

30 نوفمبر 2022 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

حسم أحمد البهداري مدافع فريق شباب الظاهرية مصيره من العودة إلى الضفة الغربية، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات من عدة أندية غزية للتعاقد معه بعد عودته إلى غزة لقضاء إجازة قصيرة رفقة زميله في الفريق محمود النيرب. 

وقرّر البهداري رفض كل العروض المقدّمة من أندية غزة والتي كان عرض شباب رفح أبرزها، والعودة لمواصلة مشواره مع الغزلان في مرحلة الإياب من دوري المحترفين. 

وتلقّى البهداري والنيرب عدة عروض من أندية الدوري الممتاز فور عودتهما من الضفة، لكن النيرب أبدى رفضه القاطع البقاء في غزة منذ البداية.

وأكد مصدر مقرب من البهداري لـ:"فلسطين أون لاين " أنه قرر العودة رفقة النيرب إلى الضفة خلال الأيام القادمة، حيث يخوض اللاعبان التدريبات مع فريقهما السابق خدمات رفح للحفاظ على جاهزيتهما البدنية والفنية.

وانضم ثنائي خدمات رفح إلى صفوف الظاهرية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، موافقة الاحتلال على تغيير محل إقامتهما إلى رام الله بدلًا من غزة.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #كرة القدم #دوري المحترفين #أحمد البهداري

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