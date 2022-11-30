تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه بعد نقله إلى المستشفى

قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء إنه تم نقل والدها إلى المستشفى في إطار علاجه من السرطان، مضيفة أنه ليس هناك "أي مفاجأة" وأن الحالة "ليست حرجة".

وكتبت كيلي ناسيمنتو منشورا على إنستجرام بعد أن ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية أن بيليه تم إدخاله إلى مستشفى ألبرت أينشتاين بسبب وجود "تورم عام" وأنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء تقييم أكثر تعمقا لمشكلاته الصحية.

وكتبت ناسيمنتو "الكثير من الإشعارات في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي. إنه في المستشفى ينظّم علاجه.

"الحالة ليست حرجة كما أنه لا توجد أي توقعات جديدة مزعجة. سأكون موجودة هناك استعدادا للعام الجديد وأعد بنشر بعض الصور"

وكان بيليه (82 عاما) قد استئصل ورما من القولون في سبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.

وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية أن بيليه كان يعاني من مشكلات في القلب وأبدى طاقمه الطبي قلقا من أن علاجه الكيميائي لم يحقق النتائج المتوقعة.

ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على الفور على طلبات للتعليق.

المصدر / وكالات