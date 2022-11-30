أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر مثنى القواسمي بعد الاعتداء عليه

اعتقلت أجهزة أمن السلطة اليوم الأربعاء الأسير المحرر مثنى عمر القواسمي في أثناء خروجه من المسجد بمدينة الخليل.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اعتقال الشاب القواسمي، والاعتداء عليه من قبل عناصر جهاز الوقائي يرتدون ملابس مدنية.

ووثّق الفيديو، مهاجمة عدد من عناصر الوقائي للشاب القواسمي والزج به داخل مركبة خضراء اللون.

يشار إلى أن مثنى أسير محرر وطالب بجامعة الخليل، وهو شقيق الأسير المحرر مقداد القواسمي الذي خاض إضراباً طويلا في سجون الاحتلال.

ووالده هو الشيخ عمر القواسمي أسير محرر وعضو بلدية الخليل، وأحد الوجوه المعروفة في مدينة الخليل.

وعم مثنى هو الشهيد القائد القسامي عبد الله القواسمة، والقيادي في حركة حماس شفيق القواسمة، وأبناء عمه حاتم وباسل من شهداء كتائب القسام.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال 5 مواطنين من مدينة الخليل سياسياً وهم: الشاب بلال الرجوب والمحرر محمد يوسف درابيع ويزن أبو صالح، والطالب في جامعة الخليل عز الدين عصافرة.

المصدر / فلسطين أون لاين