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"حماس" تنعى الشهيد "بدارنة"

30 نوفمبر 2022 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد محمد توفيق بدارنة (25 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، عصر اليوم الأربعاء.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أنَّ جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا، ومحاولاته وقف المقاومة لن تفلح، وستتحطّم على صخرة صمود وبسالة أبناء شعبنا الأبطال الذين يؤمنون بعدالة قضيتهم، وقدرتهم على دحر الاحتلال ومستوطنيه المجرمين.

وقالت: "نحيّي أبطال جنين وعموم أبناء شعبنا في الضفة والقدس، ونشدّ على أيادي المقاومين الأبطال الذين تصدّوا اليوم لقوات الاحتلال في يعبد القسام، على مواصلة طريق المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة القريبة بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #حماس #محمد توفيق بدارنة

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