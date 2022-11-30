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حماس تنعى والد المحرّرة أحلام التميمي

30 نوفمبر 2022 . الساعة 16:30 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحاج المجاهد عارف أحمد التميمي، والد الأسيرة المحرّرة في صفقة وفاء الأحرار الأخت المجاهدة أحلام التميمي، الذي وافته المنيّة بعد حياة حافلة بالنضال والعمل من أجل الأردن الشقيق وفلسطين.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء: "نستذكر بكل فخر واعتزاز جهاد وتضحيات آل التميمي الكرام في خدمة فلسطين، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته".

وبعثت بخالص التعازي والمواساة إلى الأسيرة المحرّرة أحلام التميمي، وإلى عموم آل التميمي الكرام، وإلى شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، داعيةً الله تعالى أن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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