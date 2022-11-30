كتائب القسام تعلن استهدافها قوات الاحتلال جنوب جنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عصر اليوم الأربعاء.

وقالت كتاب القسام في بيان لها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا عصر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في بلدة يعبد في مدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص".

واستشهد الشاب محمد توفيق بدارنة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها لبلدة يعبد في جنين.

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، بينما انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل خلال محاصرة منزل الأسير المحرر عبد الغني حرز الله.

واعتقلت قوات الاحتلال حرز الله من المنزل المحاصر في بلدة يعبد، إضافة إلى منع دخول سيارات الإسعاف إلى البلدة.

ونعت مساجد جنين الشهيد بدارنة، وانطلقت مسيرة حاشدة من المستشفى جابت شوارع جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين