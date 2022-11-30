"التوجيه السياسي" يُخرج 25 نزيلًا اجتازوا "التعليم الموازي"

خرّجت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة، 25 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين اجتازوا مراحل التعليم الموازي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وحضر الحفل الذي حمل عنوان "رفعة العلم"، مدير مديرية التربية والتعليم غرب غزة حمدي الدلو، ونائب مأمور مركز التأهيل والإصلاح مركز "الكتيبة" المقدم زياد يعقوب، ورئيس قسم النزلاء بتوجيه غزة المقدم رامي حلس.

وتحدث الدلو عن الجهود المبذولة لنقل العلم والمعرفة للنزلاء لتنوير الدرب والارتقاء بالعقل والسلوك.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات والهدايا على النزلاء الخريجين.

المصدر / فلسطين أون لاين