انتهاء إحصاء المنازل الواقعة ضمن مشروع "عنق الزجاجة"

أنهت الطواقم الميدانية في الإدارة العامة لأملاك الحكومة عملية إحصاء منازل المواطنين الواقعة ضمن تطوير مشروع شارع الرشيد "منطقة عنق الزجاجة" في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وأفادت سلطة الأراضي، بأنه تم إشعار وحصر أصحاب المنازل الواقعة ضمن المشروع الذي يهدف إلى تطوير منطقة مخيم الشاطئ، وحل الإشكاليات المرورية الخانقة في المكان إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية للمدينة بقيمة مالية تقدر حوالي ثلاثة ملايين دولار.

وأشارت سلطة الأراضي إلى أنها تعمل بالتعاون مع اللجان المختصة إلى حل كل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ المشروع، مؤكدة أنها اعتمدت على آليات منصفة للتعامل مع العائلات الواقعة منازلها ضمن المشروع والبالغ عددها 62 عائلة.

وذكرت أن اللجان المختصة وزعت إخطارات لإشعار المواطنين بضرورة إخلاء منازلهم خلال 14 يومًا، واستلام مبلغ مالي بدل إيجار قبل البدء بتوزيع مبالغ التعويضات التي تم إقرارها حسب طبيعة المكان.

وأكدت سلطة الأراضي أن التعويض سيكون ماليًّا فقط وليس بأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين