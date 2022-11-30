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هل يشارك مبابي في مباراة تونس وفرنسا؟

30 نوفمبر 2022 . الساعة 15:25 بتوقيت القدس
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هل يشارك مبابي في مباراة تونس وفرنسا؟

تعرض كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للديوك أمس الثلاثاء، ما يهدد مشاركته أمام تونس في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بمسابقة كأس العالم قطر 2022.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن مبابي تعرض لإصابة طفيفة في الكاحل أدت لشعور اللاعب ببعض الألم، مشيرة إلى أن ذلك قد يدفع ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لإراحة نجم الباريسي في مواجهة تونس كإجراء احترازي أو الاكتفاء بمنحه دقائق قليلة للغاية خلال المباراة إذا شعر أنه في حالة جيدة.

وضمنت فرنسا التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما جمعت 6 نقاط من فوزها على أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1)؛ لذا قد يفكر ديشامب في إراحة العناصر التي بذلت مجهودًا كبيرًا في المباراتين الماضيتين.

ويحتل مبابي صدارة ترتيب هدافي المونديال برصيد 3 أهداف، مناصفة مع ماركوس راشفود، جناح إنجلترا، وكودي غاكبو مهاجم هولندا، بينما تبددت آمال إينير فالنسيا في مواصلة الصراع بعدما خرجت بلاده الإكوادور رسميًّا من دور المجموعات، بعدما سجل 3 أهداف في البطولة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فرنسا #دور ال16 #تونس #كأس العالم #مبابي

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