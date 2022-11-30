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شهيدٌ برصاص الاحتلال في جنين

30 نوفمبر 2022 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب محمد بدارنة، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب جنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشهيد أصيب برصاصة في الصدر، أطلقها جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، وحاصرت منزلًا فيها واندلعت اشتباكات مسلّحة وُصفت بالعنيفة مع المقاومة.

ولاحقًا أعلنت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المطارد عبد الغني حرز الله بعد محاصرته ونفاذ ذخيرته ببلدة يعبد، قبل أن تنسحب من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #الضفة #جنين #محمد حرزالله

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