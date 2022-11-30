تطورات إصابة ياسين بونو قبل مباراة المغرب وكندا

يخوض "أسود الأطلس" مواجهة حاسمة الخميس ضد كندا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022، وسط شكوك بشأن مشاركة حامي عرينهم ياسين بونو.

وانسحب حارس مرمى إشبيلية الإسباني في اللحظة الأخيرة قبل بدء مواجهة المغرب التي فاز فيها 2-0 على بلجيكا يوم الأحد الماضي في الجولة الثانية، بسبب آلام في معدته (حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية وقتها)، بعدما كان ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة.

وخاض الحارس فترة الإحماء للمباراة ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار، فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بالاعتماد عليه والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير المحمدي مكانه.

وتدرّب بونو بشكل طبيعي يومي الإثنين والثلاثاء، لكن طبيعة الإصابة التي تعرض لها والتي رفض الكشف عنها تثير القلق لدى جماهير "أسود الأطلس" بشأن جاهزيته لخوض مباراة كندا، والتي تعد بوابة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد عام 1986.

لا خوف على عرين الأسود

علق الحارس المميز بونو على استبداله قبل المباراة، قائلًا: "أنا بحال جيدة، كانت لدي إصابة من مباراة كرواتيا، لم أرغب بتحديد نوعيتها وتجدّدت. أتمنى أن أكون جاهزًا لمباراة كندا".

يعتبر بونو ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب المغربي وأحد المساهمين في بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، فتألقه مع الفريق الأندلسي كان بوابته إلى عرين الأسود بعدما كان احتياطيًا في مونديال روسيا 2018 لمنير المحمدي.

المصدر / وكالات