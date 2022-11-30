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محدث إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام يعبد بجنين

30 نوفمبر 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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مشهد حي لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين (أرشيف)

أصيب شابان برصاص الاحتلال، أحدهما إصابته خطيرة، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد بمدينة جنين.

واقتحمت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال العسكرية، مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما حاصرت منزلًا في بلدة يعبد.

ووِفق مصادر محلية، فإنّ قوات الاحتلال وبعد اقتحامها لجنين، اعتلت قناصة أسطح المنازل، فيما سُمع أصوات إطلاق نيران واشتباكات مع المقاومة في محيط المنزل المحاصر.

ووِفق المصادر ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من المنزل الذي تم محاصرته.

ولاحقًا أعلنت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المطارد عبد الغني حرز الله بعد محاصرته ونفاذ ذخيرته ببلدة يعبد، قبل أن تنسحب من المكان.

وبحسب إعلام الاحتلال فإنّ حرز الله ناشط في الجناح العسكري لحركة حماس، وهو أسير محرر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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