تقارير إسبانية تؤكد انتقال رونالدو لنادٍ عربي.. قيمة ضخمة للصفقة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق وشيك بين إدارة نادي النصر المنافس في الدوري السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للدفاع عن ألوان الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن فسخ العقد الذي يربطه برونالدو بالتراضي بين الطرفين، قبل أيام من انطلاق مونديال قطر، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إريك تين هاغ.

وقالت الصحيفة: "يقترب كريستيانو رونالدو من توقيع عقد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمدة موسمين ونصف مع النصر السعودي بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات".

وأوضحت الصحيفة: "لا يوجد نادٍ أوروبي أو حتى أمريكي بوسعه تقديم عرض مُشابهٍ لما قدمه النصر، ما يجعل التوقيع وشيكًا، ولا توجد أيّ معوقات قانونية تمنعه من الحدوث".

وأضافت: "نظرًا لعدم وجود إمكانية لمنافسة العرض السعودي عن طريق الأندية الأوروبية، قرر رونالدو تخفيض الطموح مع تعويضه بالمقابل المالي المجزي. ولا يمكن لأيّ نادٍ أوروبي أن يقترب مجرد الاقتراب من العرض المطروح من الفريق السعودي، ولا حتى أندية الدوري الأمريكي".

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ هذه الخطوة من النصر تأتي بالتزامن مع الرغبة في إحداث نقلة في مستوى الدوري السعودي، قائلًا: "قرار رونالدو سيكون التوجه لدوري أقل تنافسية ولكنه في طريقه للتطور والتحسن. الكرة العربية في عزّ نموها الآن، وفي السعودية الآن يستهدفون رفع تنافسية الدوري المحلي".

المصدر / وكالات