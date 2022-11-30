فلسطين أون لاين

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بث مباشر مباراة بولندا والأرجنتين في كأس العالم

30 نوفمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة بولندا والأرجنتين في كأس العالم

اقرأ أيضًا: مباريات اليوم الأربعاء 30/11 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين
 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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