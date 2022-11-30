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مباراة السعودية والمكسيك في مونديال قطر
30 نوفمبر 2022 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك في مونديال قطر
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المصدر / فلسطين أون لاين
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