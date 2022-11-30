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بث مباشر مباراة تونس وفرنسا في مونديال قطر

30 نوفمبر 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة تونس وفرنسا في مونديال قطر

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