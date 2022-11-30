الاحتلال يصدر حكماً بالسجن على 4 مقدسيين

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي بحق أربع شبان من مدينة القدس المحتلة.

ووفق مركز معلومات وادي حلوة، فقد أصدرت محكمة الاحتلال حكماً على الشاب خالد برغيتي بالسجن الفعلي لمدة 11 شهر، والشاب ليث اللداوية لمدة 9 أشهر والشاب محمد عكة لمدة 9 أشهر والفتى ين الأفعاني لمدة 6 أشهر.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، وافقت على استئناف "النيابة العامة" المقدم على الأحكام ضد الشابين نواف أبو الهوى رُفع حكمه لمدة عامين ليصبح 9 أعوام، ورامي صلاح الدين رُفع حكمه لمدة عام ليصبح 6 أعوام، فيما رفضت المحكمة الاستئناف الذي قُدم للأسيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين