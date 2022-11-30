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طالع الأسماء.. الإعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

30 نوفمبر 2022 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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الإعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 1 ديسمبر، وأسماء الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم 2022/46.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/39) اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/46) اضغط هنا.

ودعت الوزارة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#معبر رفح #آلية السفر #الإعلان عن آلية السفر

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