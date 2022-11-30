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الجامعة الإسلامية بغزة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز للجامعات العربية

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ضمن أفضل (91-100) جامعة عربية

الجامعة الإسلامية بغزة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز للجامعات العربية

30 نوفمبر 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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الجامعة الإسلامية بغزة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز للجامعات العربية

حصلت الجامعة الإسلامية بغزة على ترتيب متقدم ضمن قائمة أفضل (91- 100) جامعة عربية حسب تصنيف التايمز للجامعات العربية، كما حازت المركز الأول غزياً والثالث بين الجامعات الفلسطينية.

ويعد هذا التصنيف ذو أهمية عالمية، وهو صادر عن مجلة “التايمز” للتعليم العالي، وهي مجلة أسبوعية تصدر ببريطانيا، وتعنى بالأخبار والقضايا المرتبطة بالتعليم العالي حول العالم. وكانت الجامعة قد شاركت في تصنيفات الأثر Impact ranking للتايمز التي تقيم الجامعات من خلال مدى تحقيق المؤسسات الأكاديمية لأهداف التنمية المستدامة وتم تسجيل الجامعة كعضو مراقب.

ويعتمد التصنيف على (5) مؤشرات رئيسة، هي: التدريس، والبحث العلمي، والاقتباسات، والنظرة الدولية للمؤسسة، ودخل الصناعة بالمؤسسة، موزعين على (16) مؤشراً حيث يشترط لدخول التصنيف أن يتم نشر (500) بحث عالمياً خلال أخر خمس سنوات.

بدوره، هنأ الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة العاملين والطلبة في الجامعة الإسلامية بغزة على هذا المركز المتقدم الذي حققته الجامعة في هذا التصنيف والتصنيفات الأخرى على مدار تاريخها العريق، أكد الأستاذ الدكتور المناعمة على أن إنجازات الجامعة في حقل التعليم العالي ودخولها في التصنيفات العالمية يدلل على العمل بروح الفريق وتعاضد جميع عمادات وكليات ودوائر الجامعة من أجل مواصلة طريق التميز والإبداع المعهود للجامعة الإسلامية.

من ناحيته، أوضح الأستاذ الدكتور المناعمة -عميد الجودة والتطوير، أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية هو ثمرة للجهود المبذولة من جميع العاملين في الجامعة على مر السنوات للارتقاء بسمعة الجامعة بين الجامعات العالمية، وشكر الأستاذ الدكتور المناعمة لجنة التصنيفات في الجامعة على جهودهم المبذولة في رفعة تصنيف الجامعة بين التصنيفات العالمية.

وأفادت المهندسة نسرين سالم- رئيس اللجنة التنفيذية للتصنيفات، بأن عملية التقدم بطلبات التصنيف هي عملية مضنية تتطلب جمع وتدقيق وإدخال بيانات متنوعة يقوم بها فريق اللجنة الذي يضم كل من: الدكتور أحمد أبو عمشة، و المهندسة أماني المقادمة، والأستاذة ولاء صافي.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الجامعة الإسلامية #الجامعات العربية #تصنيف التايمز

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