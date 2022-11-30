تصاعد حدة التصريحات القلقة من قادة جيش الاحتلال تجاه "بن غفير"

في تصريح جديد، يفصح عن تصاعد حدة الخلافات والتخوفات في أوساط جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء الاتفاقات الائتلافية المزمع الوصول إليها في حكومة نتنياهو، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الأربعاء، "أنه لن يسمح لأي سياسي من اليمين أو اليسار بالتدخل في قرارات الجيش".

جاء ذلك في بيان نشره جيش الاحتلال على تويتر، عقب انتقاد زعيم "القوة اليهودية" اليميني المتطرف ايتمار بن غفير "عقوبات انضباطية" فرضها "الجيش" على جنديين اعتديا على ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين بمدينة الخليل الأسبوع الماضي.

وقال كوخافي: "لن نسمح لأي سياسي لا من اليمين ولا من اليسار بالتدخل في قرارات القيادة واستخدام الجيش للترويج لأجندة سياسية"، مضيفا "التدخل السياسي في الجيش يضر بشكل مباشر بقدرة الجيش على القيام بمهامه وشرعيته".

وتابع كوخافي أن "الافتراء على القادة لأسباب سياسية هو منحدر زلق يجب علينا كمجتمع ألا ننزل إليه"، مكملا: "للجنود والقادة وأفراد عائلاتهم حقوق كثيرة وعليهم الابتعاد عن أي خطاب سياسي".

وشدد رئيس كوخافي على أن "القادة فقط هم الذين يحددون القواعد وطريقة التعامل مع الحوادث في وحداتهم".

وأظهر شريط فيديو أحد الجنود وهو يقول: "سيأتي بن غفير وسيفرض النظام هنا" أي في الخليل.

ومن المرتقب أن يتولى المتطرف بن غفير المنحدر من مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات