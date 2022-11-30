60 طالبًا وطالبةً بمدارس الأوقاف يسردون سورة البقرة على جلسة واحدة

نظّمت مدارس الأوقاف الشرعيّة للبنين والبنات في محافظتي خان يونس وغزة بالتعاون مع الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف ومديريات أوقاف غزة وخان يونس جلسة تسميع سورة البقرة كاملة على جلسة واحدة لستّين طالبًا وطالبةً، وبمشاركة مديريات التربية والتعليم في منطقتي شرق غزة وخان يونس.

وخلالَ كلمةٍ له أعرب وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا عن فخره بتنفيذ مثل هذا النشاط النوعيّ، الذي من شأنه أن يعزّز القرآن الكريم في نفوس الطلبة، مشيرًا إلى أنّ سرد سورة البقرة ما هو إلا بوّابة نحو إتمام الطلبة حفظ القرآن الكريم، وسرده على جلسة واحدة في المستقبل بإذن الله، ودعا الطلبة إلى جعل تلاوة القرآن وحفظه شغلهم الشاغل، وعدم الالتفات إلى الأمور الدنيويّة، راجيًا من الله عز وجل أن يكون سرد إتمام حفظهم لكتاب الله في باحات المسجد الأقصى.

بدوره أوضح عبد السلام قوصة مدير المدارس الشرعيّة بالأوقاف أنّ هذا النشاط الفريد يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المدارس في فلسطين، ويأتي في إطار التمهيد لإطلاق مشروع المَهَرة في سرد القرآن على جلسة واحدة، وفق خطة مُعَدّة للعام 2023م.

وأكّد أنّ مدارس الأوقاف تزخر بالطلبة الحافظين لكتاب الله المتقنين له، وذلك بفضل الله، ثم بمجهودات مركز (اقرأ) القرآني في المدارس الشرعية، والمحفظين والمحفظات فيه.

يُذكر أنّ الأوقاف نظّمت نشاطًا مماثلًا هو الأول من نوعه على مستوى الكليّات والجامعات في فلسطين، وهو سرد سورة البقرة لخمسينَ طالبةً في كلية الدعوة التابعة لوزارة الأوقاف.

يُذكَر أنّه حضر جلسة التسميع إلى جانب وكيل الوزارة كلٌّ من مدير عام التعليم الشرعيّ د. كفاح الرملي، ومدير المدارس الشرعيّة عبد السلام قوصة، ولفيف من المدراء بالوزارة.



























المصدر / فلسطين أون لاين