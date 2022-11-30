فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

60 طالبًا وطالبةً بمدارس الأوقاف يسردون سورة البقرة على جلسة واحدة

في ذكرى قرار التقسيم.. مواطنو الضفة يتحركون في كانتونات معزولة تفصلها حواجز إسرائيلية

هنية يهاتف أحلام التميمي معزيًا بوفاة والدها

"لنقرأ لهم".. جلسات ثقافية لسد الفجوة بين الكاتب والقارئ

"فلسطين وطن وقضية".. مهرجان ثقافي في غزة يحتفي بالفائزين بمسابقات فنية وأدبية

"المرور": 4 إصابات بـ 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قلق يساور عائلة "خنفر" مع مضي أربعة أيام على اختطاف ابنها الأسير المحرر "أشرف"

في يوم التضامن مع شعبنا.. الاحتلال يدوس الاتفاقيات الدولية ويُمعن في جرائمه

فلسطين بطلة كأس العالم 2022

نساء غزة يستمتعن بمباريات المونديال وأخريات كارهات

في ذكرى قرار التقسيم.. مواطنو الضفة يتحركون في كانتونات معزولة تفصلها حواجز إسرائيلية

30 نوفمبر 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
...
مواطنو الضفة يتحركون في كانتونات معزولة تفصلها حواجز إسرائيلية
قلقيلية/ مصطفى صبري:

يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم في كانتونات معزولة ومفككة عن بعضها، في شكل من أشكال استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي استغل صدور قرار التقسيم رقم 181، الذي يقضي بإنشاء دولة يهودية وأخرى عربية على أرض فلسطين.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 بموافقة 23 دولة ورفض 13، وامتناع عشر دول عن التصويت.

وعلى الرغم من أن القرار الجائر الذي منح اليهود فرصة الاستيلاء على 55% من مساحة فلسطين، فإن دولة الاحتلال لم تكتفِ بهذه النسبة، ونفذت عصاباتها عشرات المجازر بحق الفلسطينيين لطردهم من ديارهم حتى باتت تستولي اليوم على أكثر 85% من مساحة فلسطين، وتعيث الخراب والدمار بحق الإنسان والشجر والحجر فيما تبقى من مساحة من أرض فلسطين.

المتخصص في الشأن الإسرائيلي ومؤلف كتاب جرح النكبة النازف د. إبراهيم أبو جابر، قال إن الشعب الفلسطيني في ذكرى التقسيم يدفع فاتورة باهظة بدأت بسلسلة من المذابح الإسرائيلية التي نفذت بحقه واحتلال أرض فلسطين بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ثم بداية الاستيطان وبعدها بناء الجدار العنصري.

وأضاف أبو جابر لصحيفة "فلسطين": "كان من المفترض أن تكون للفلسطينيين دولة، إلا أن الفلسطينيين حتى اليوم يعيشون تحت أعتى احتلال في العالم بل هو الاحتلال الوحيد المتبقي في هذا العالم".

مختار عرب الرماضين الجنوبي جنوب قلقيلية أشرف شعرة، يقول: "حياتنا خلف الجدار العنصري يمكن وصفها بحياة السجين داخل السجن، فنحن هنا بعد صدور قرار التقسيم بخمس سنوات، وبعد أكثر من سبعة عقود على صدوره نعيش في كانتونات معزولة، ندخل ونخرج من قرانا عبر بوابات عنصرية".

في حين يقول مختار منطقة عرب الرماضين الشمالي شرق قلقيلية قدر جخارمة: "من يشاهد واقعنا يصاب بالدهشة والصدمة، فمن فوقنا معسكر ومستوطنة وعلى المدخل بوابة عنصرية وعلى بعد أمتار طريق التفافي للمستوطنين والجيش وبعدها مقر عسكري للارتباط العسكري الإسرائيلي، وعند ذهاب أطفالنا للمدارس يضطرون إلى تجاوز كل هذه القيود. هذا الأمر لا يطاق".

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الضفة #حواجز الضفة #حواجز إسرائيلية #ذكرى قرار التقسيم #كانتونات الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة