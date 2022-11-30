برلمان الكويت يؤكد دعم الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة

أكد نواب مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، دعمهم للشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال النواب الكويتيون في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "نجدد ونؤكد دعمنا لجهاد ورباط الفلسطينيين، ومقاومتهم المشروعة، ورفضنا للتطبيع مع الكيان المحتل".

وأضاف البيان أن "نصرة فلسطين المحتلة، ودعم جهاد الفلسطينيين وكفاحهم المشروع، وحقهم المغصوب، إحدى ثوابت الكويت الرسمية والشعبية الراسخة والدائمة".

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني العنصري والإرهابي متواصلة تجاه الإنسان الفلسطيني وأرضه والمقدسات، لافتا إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني المستمرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بجانب العمليات الفدائية في مدن وقرى فلسطين 48، تحيي أمل الأمة بالتحرير.

ودعا البيان الحكومة الكويتية وعموم الحكومات العربية والمسلمة لدعم ثبات وكفاح الشعب الفلسطيني، و”فضح الجرائم الصهيونية، ومحاكمة وملاحقة مقترفيها في المحاكم الجنائية والمحافل الدولية”.

ووافق أمس الثلاثاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تذكيراً بمسؤولية العالم الأخلاقية والقانونية بضرورة تطبيق العدالة معه.

المصدر / فلسطين أون لاين