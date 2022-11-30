التحذير من استهلاك منتجات غذائية إسرائيلية لاحتوائها بكتيريا "السالمونيلا"

حذرت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الأربعاء، المواطنين من شراء واستهلاك الحمص والطحينة "صبار"، من إنتاج شركة أوسِم الإسرائيلية، بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "سالمونيلا" فيهما.

وبيّنت وزارة الاقتصاد في بيان صدر عنها، أنّ طواقمها ستسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وُجدت، علاوة على إخضاعها للفحص المخبري، داعية التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك تحت طائلة المسؤولية.

وطالبت المواطنين باستخدام المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية وتُلبِّي الاشتراطات الصحية، وتخضع للفحوصات الدورية.

المصدر / فلسطين أون لاين