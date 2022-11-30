توتر في النقب عقب نقل "قوات القمع" عم الشهيدين الريماوي إلى الزنازين

عم سجن النقب الصحراوي حالة توتر، بعد اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الغرفة التي يقبع فيها الأسير ظافر الريماوي، في سجن "النقب"، وهو عم الشهيدين جواد وظافر الريماوي، وقامت بنقله ورفاقه القابعين معه إلى الزنازين.

وعم الشهيدين ظافر الريماوي معتقل منذ 20 عاما، ومحكوم بالسجن المؤبد.

واستشهد الشقيقان جواد (22 عاما) وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاما)، يوم أمس، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين