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3 قتلى و23 مصابا في هجوم انتحاري بباكستان

30 نوفمبر 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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3 قتلى و23 مصابا في هجوم انتحاري بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في كويتا جنوبي البلد إلى 3 قتلى و23 جريحا.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن شرطيًا وطفل قتلا وأصيب 24 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلة كانت تقل على متنها عناصر للشرطة في كويتا جنوب غربي البلاد.

وكان مسؤول في الشرطة الباكستانية قال في وقت سابق إن انفجارا استهدف دورية لها أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا في الهجوم الانتحاري اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول بالشرطة عبد الحق "استهدف انفجار قنبلة دورية للشرطة مما أسفر عن إصابة 21 شخصا، بينهم 15 ضابطا".

المصدر / وكالات
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