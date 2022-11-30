ميسي وليفاندوفسكي بوصلة منتخبي الأرجنتين وبولندا

يظلّ ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي البوصلة الحقيقية للأرجنتين وبولندا اللتين تتواجهان اليوم، وعينهما على التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لا سيما بانهما لا يلقيا المساعدة اللازمة من زملائهما.

ولعلّ تصريح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعد المباراة ضد المكسيك (2-0) يلخّص تماماً هذا الأمر عندما قال "وبعد ذلك تعرفون ماذا حصل. سجّل صاحب الرقم 10، وهو أفضل ما يجيده".

كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي وتعقيد مهمة الارجنتين في بلوغ الدور الثاني، عندما لعب ميسّي دور المنقذ ووجد الحل في الوقت الذي كان فيه المنتخب الأرجنتيني بأكمله أصيب بالشلل بسبب التوتر.

كان ميسي الذي سجل هدف الارجنتين الوحيد من ركلة جزاء في المباراة الافتتاحية التي شهدت خسارة فريقه امام السعودية بشكل مفاجىء 1-2، على الموعد حتى الان، لكن نجم باريس سان جرمان الفرنسي الساعي الى احراز اللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه، لم يلق المساهمة الفعالة من باقي افراد الفريق.

في المقابل، وضع ليفاندوفسكي حداً لصيام دام أربع مباريات في النهائيات لم يسجل فيها اي هدف واضاع ركلة جزاء في مواجهة المكسيك في الجولة الاولى في مونديال قطر، قبل ان يفتتح رصيده في مرمى السعودية مستغلا خطأ دفاعياً.

سدّد كرة زاحفة بعيداً عن متناول حارس السعودية محمد العويس، وعلّق على ذلك بقوله "إنه هدف مهم للغاية وهو حلم طفولتي تحقق اليوم. لقد حققت ذلك وأنا فخور للغاية".

بالإضافة إلى الهدف كان ليفاندوفسكي صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الاول لبولندا في مرمى السعودية وحمل توقيع بيوتر جيلينسكي.

ويعتبر جيلينسكي الذي خاض 76 مباراة دولية من العناصر الهامة في المنتخب البولندي ويتألق في صفوف فريقه نابولي متصدر الدوري الايطالي الذي يدافع عن الوانه منذ ست سنوات.

في المقابل، يواجه مدرب بولندا تشيسلاف ميخنييفيتش صعوبة في استخراج الافضل من المهاجم الاخر أركاديوش ميليك.

المصدر / أ ف ب