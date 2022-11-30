قتيل بجريمة إطلاق نار في الداخل الفلسطيني المحتل

قتل شاب من مدينة رهط في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن الشاب ياسين الدراوشة الطوري، أطلق عليه النار فجرا، ما أدى لمقتله على الفور.

وأصيب الطوري بجراح حرجة، إثر تعرضه لإطلاق النار في الحي رقم 4 برهط، حيث تم استدعاء طواقم الإسعاف التي قدمت له العلاجات الميدانية الأولية ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع للعلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما لم يتم الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات بحق الجناة.

وزعمت شرطة الاحتلال أن خلفية حادثة إطلاق النار، تعود لنزاع داخل العائلة على الأراضي، حيث حول ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية في الشرطة لاستكمال التحقيق، بحسب ما ورد في بيان الشرطة.

وهذه الجريمة الخامسة التي تسجل في المجتمع العربي بالداخل المحتل في أقل من أسبوع.

وخلال أقل من أسبوع سجلت 5 جرائم قتل في المجتمع العربي، إذ قتل 4 شبان من الطيبة والطيرة بجريمتي إطلاق نار بفارق 48 ساعة، حيث قتل أيمن ناصر، في الأربعينيات من عمره، من الطيرة ومجد شيخ يوسف بالعشرينيات من عمره من الطيبة، في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء السبت.

وجاءت هذه الجريمة بعد أقل من يومين على مقتل الشابين يزن مصري وقريبه أيمن سمارة في الطيرة، من جراء تعرضهما لإطلاق نار قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 98 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين