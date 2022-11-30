الطقس: أجواء باردة حتى الأحد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود خلال الصباح أجواء باردة في مختلف المناطق.

ومع النهار يصبح الجو دافئا نسبيا مع بقاء الحرارة دون المعدل السنوي بقليل. ومع حلول المساء يصبح الجو باردا من جديد.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء مشمسة وجافة.

الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الفترات ستعمل على تخفيف الإحساس بالدفء، بينما ستسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار أجواء جافة وباردة بشكل كبير ومع النهار تسود أجواء مشمسة ودافئة.

الرياح الشرقية النشطة أحيانا ستعكس هذا الدفء. مع ساعات بعد العصر يعود الجو باردا وجافا.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة صباحا ونهارا نتيجة الرياح الشرقية النشطة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية. في المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل كبير.

في يوم الأحد، تبقى الرياح الشرقية النشطة والجافة هي العلامة السائدة للطقس.

وتسود خلال النهار أجواء باردة وجافة، لكن في فترة الظهيرة يسود جو دافئ. ومع المساء يعود الطقس باردا بشكل لافت.

المصدر / فلسطين أون لاين