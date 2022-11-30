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بعد 92 عاما.. لأول مرة 3 حكمات بمونديال قطر

30 نوفمبر 2022 . الساعة 06:02 بتوقيت القدس
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الحكمات الثلاث

مع انطلاق الحدث الكروي الأبرز في العالم، والذي ينتظره الملايين كل أربع سنوات، تبقى أي تفصيلة عنه محط أنظار العالم.

أما الجديد اليوم، فيتمثل في أن أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، أول ثلاثي تحكيمي نسائي يقود مباراة لكأس العالم للرجال، بعد إعلان فيفا القرار، الثلاثاء. لتنهي مشاركة النساء الثلاث احتكارا استمر 92 عاما للرجال بتولي قيادة مباريات المونديال.

أول امرأة!

فقد تم اختيار الثلاثي لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة، الخميس الماضي.

كما ستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس، في مباراة هولندا ضد لاتفيا، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

كذلك سيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز، على أن تكون المباراة بين كوستاريكا وألمانيا واحدة من أهم مباريات دور المجموعات المتبقية في المسابقة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فيفا #كأس العالم #مونديال قطر #ستيفاني فرابار

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