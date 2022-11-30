مبابي يثير الشكوك قبل مواجهة تونس

أثار كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، الشكوك حوله قبل مواجهة تونس، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي خاض مران "الديوك" مساء الثلاثاء، وكاحله الأيسر ملفوفا برباط طبي بسبب آلام تطارده من وقت لآخر منذ عدة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن هذه الآلام ربما تدفع ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك لوضع مبابي على مقاعد البدلاء، حيث تجرى مفاضلة بينه وبين أنطوان جريزمان.

وأشارت أيضا إلى أن ديشامب ينوي إجراء من 7 إلى 9 تعديلات على التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا أمام تونس لإراحة لاعبيه بعد ضمان التأهل.

ولفتت إلى أن مدرب فرنسا راوغ وسائل الإعلام خلال المران الأخير بخلط اللاعبين الأساسيين مع البدلاء في تقسيمات مختلفة خلال المران المفتوح أمام الصحف والقنوات.

ونشرت "ليكيب" التشكيل المحتمل لمنتخب فرنسا أمام تونس، حيث جاء كالتالي:

مانداندا، بافارد، فاران، كوناتي، كامافينجا، جريزمان، تشواميني، فوفان، كومان، ماركوس تورام وكيليان مبابي.

وضمن منتخب فرنسا التأهل لدور الـ16 ويسعى لتأكيد صدارته للمجموعة الرابعة، حيث جمع 6 نقاط، وخلفه أستراليا 3 نقاط ثم الدنمارك وتونس نقطة واحدة.

المصدر / وكالات