تويتر: لن نطبق سياسة المعلومات المضللة عن كوفيد-19

تراجعت شركة تويتر عن سياسة تستهدف التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 على منصتها، مما يفسح المجال لخطر زيادة محتملة في الادعاءات الكاذبة رغم زيادة حالات الإصابة في الصين وبعض مناطق العالم.

تأتي هذه الخطوة أيضاً في ظل مخاوف بشأن قدرة تويتر على مكافحة المعلومات المضللة بعد أن سرحت الشركة، تحت قيادة الرئيس الجديد إيلون ماسك، نحو نصف موظفيها ومن بينهم مسؤولون عن إدارة المحتوى.

وفي تحديث نشرته الشركة على صفحتها، قالت إنه "اعتباراً من 23 نوفمبر 2022، لن تطبق تويتر سياسة المعلومات المضللة عن كوفيد-19". وكانت شبكة "سي.إن.إن" أول من ذكر نبأ ذلك التحديث الثلاثاء.

فيما لم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي ستتخلى عنها تويتر بالضبط. ولم ترد الشركة على طلب للإدلاء بمزيد من المعلومات.

"سياسة النزاهة المدنية"

يشار إلى أنه في بداية الجائحة عام 2020، اتخذت تويتر عدداً من الإجراءات شملت وضع علامات ورسائل تحذير على التغريدات التي تحتوي على معلومات مثيرة للجدل عن الأزمة الصحية، كما وضعت إطار عمل يجعل المستخدمين يحذفون التغريدات التي تقدم ادعاءات كاذبة ضارة تتعلق باللقاحات.

واتخذت منصة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا، وغوغل ويوتيوب المملوكان لألفابت إجراءات مماثلة لا تزال سارية حتى الآن.

كذلك قالت تويتر أوائل هذا العام إنها توقفت منذ مارس 2021 عن تطبيق "سياسة النزاهة المدنية" المتعلقة بالأكاذيب المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

عدة تغييرات

يذكر أن الملياردير ماسك كان استحوذ على تويتر في 27 أكتوبر مقابل 44 مليار دولار وتحرك بسرعة للقيام بعدة تغييرات عليه وعلى طاقم العاملين به.

وقال في 29 أكتوبر إنه سيشكل مجلساً لإدارة المحتوى يتمتع أعضاؤه "بوجهات نظر متنوعة على نطاق واسع".

المصدر / وكالات