"قطر للطاقة" تتفق مع ألمانيا على تزويدها بالغاز الطبيعي لمدة (15 عاماً)

وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع ألمانيا لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة (15 عاماً) تبدأ من عام 2026.

أفاد بذلك وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، في تصريح للصحفيين في الدوحة، مشيراً إلى أن قطر للطاقة المملوكة للدولة وقعت مع شركة "كونوكو فيليبس" اتفاقيات من شأنها أن ترسل من الدولة الخليجية ما يصل إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا اعتبارا من العام 2026.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه ألمانيا تحولاً كبيراً في قائمة موردي الغاز، بعد جهود لوقف إمدادات الغاز الروسي إليها بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تستمر الصفقة لمدة (15 عامًا) على الأقل، بحسب الوزير، الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة".

وتتولى "كونوكو فيليبس" توريد الغاز من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي إلى ألمانيا، وبالتحديد إلى محطة "برونزبوتل" للغاز الطبيعي المسال الجاري تطويرها في شمال ألمانيا.

وكانت قطر للطاقة، أعلنت توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة (27 عاماً).

المصدر / وكالات