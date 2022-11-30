فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجموعة "عرين الأسود" تتوعد بالانتقام لدماء الشهداء

علامة ليلية شائعة تنذرك بإصابتك بمرض خطير

"قطر للطاقة" تتفق مع ألمانيا على تزويدها بالغاز الطبيعي لمدة (15 عاماً)

"بلينكن" يوجه اتهامات لروسيا بهذا الشأن

البرغوثي: إرهاب الاحتلال سيواجه بالإصرار على المقاومة والثأر لدماء الشهداء

"آيزنكوت" سلوك الحكومة الإسرائيلية القادمة قد يؤدي إلى تفكيك قوات الجيش

الاحتلال يعتقل شاب مقدسي من مكان عمله

أول تعليق من مدرب منتخب قطر بعد الخسارة أمام هولندا

بيان رسمي بشأن مشاركة نيمار في مباراة الكاميرون

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

"قطر للطاقة" تتفق مع ألمانيا على تزويدها بالغاز الطبيعي لمدة (15 عاماً)

30 نوفمبر 2022 . الساعة 00:35 بتوقيت القدس
...
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية مع ألمانيا لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة (15 عاماً) تبدأ من عام 2026.

أفاد بذلك وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، في تصريح للصحفيين في الدوحة، مشيراً إلى أن قطر للطاقة المملوكة للدولة وقعت مع شركة "كونوكو فيليبس" اتفاقيات من شأنها أن ترسل من الدولة الخليجية ما يصل إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا اعتبارا من العام 2026.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه ألمانيا تحولاً كبيراً في قائمة موردي الغاز، بعد جهود لوقف إمدادات الغاز الروسي إليها بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تستمر الصفقة لمدة (15 عامًا) على الأقل، بحسب الوزير، الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة".

وتتولى "كونوكو فيليبس" توريد الغاز من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي إلى ألمانيا، وبالتحديد إلى محطة "برونزبوتل" للغاز الطبيعي المسال الجاري تطويرها في شمال ألمانيا.

وكانت قطر للطاقة، أعلنت توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة (27 عاماً).

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #الدوحة #غاز طبيعي #المانيا #طاقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة