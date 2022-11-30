"بلينكن" يوجه اتهامات لروسيا بهذا الشأن

وشجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، اتهامات لروسيا بشأن تحويلها البحر الأسود لـ"ساحة حرب"، مشدداً على أهمية بناء أكبر تحالف قوي للتصدي لما وصفه بـ "أهداف روسية"، وحماية ودعم أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني بوجدان أوريسكو في العاصمة بوخارست، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي: "نعمل معاً على تعزيز التحالف في إطار عمليات البحر الأسود، والذي يعد مهماً لحلف الناتو، ونقف متحدين ضد حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وندعم أوكرانيا".

وتابع: "روسيا تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية وحولت البحر السود لساحة حرب"، مشيراً إلى تعزيز الاستراتيجية في البحر الأسود لتشكيل ما وصفه بـ"أكبر تحالف دولي، وذلك من خلال مساهمة رومانيا بـ2 % من إجمالي دخلها القومي".

وزاد: "نجحنا في تضييق مصادر التمويل الروسية، ونضغط على الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات"، موضحاً أن دول الحلف تعمل على التصدي لاستهداف الرئيس الروسي للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

كما وقال بلينكن: "نحن نرى أن الحرب الروسية هي السبب وراء أزمة الطاقة، الحكومة الرومانية تعرضت لهجمات سيبرانية عدة، لذلك يجب أن نقف مع جميع الدول، ونحترم سيادتها، وعدم السماح بمصادرة أراضي الدول الأخرى، فرومانيا سارت على مسار الديمقراطية، وكنا دائماً إلى جانبها، حلفاء الناتو سيبقون معاً وسندافع عن وحدة تلك الدول".

المصدر / وكالات