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"آيزنكوت" سلوك الحكومة الإسرائيلية القادمة قد يؤدي إلى تفكيك قوات الجيش

30 نوفمبر 2022 . الساعة 00:08 بتوقيت القدس
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ايزنكوت

قال الرئيس الأسبق لأركان قوات الاحتلال الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الثلاثاء، إن سلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلية القادمة قد يؤدي إلى تفكيك الجيش.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عنه قوله في مؤتمر عقده معهد "ديمقراطية إسرائيل"، إن سلوك التحالف المستقبلي يقوض سلطة القيادة في الجيش الإسرائيلي، ويضر بثقة الجمهور وقد يؤدي إلى تفكيك الجيش.

وآيزنكوت نائب بالكنيست عن حزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس، وسبق أن تولى منصب رئيس أركان قوات الاحتلال بين عامي 2015 و2019.

وانتقد آيزنكوت منح زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد ايتمار بن غفير حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة التي يعكف بنيامين نتنياهو على تشكيلها.

واعتبر آيزنكوت أن منح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل قوات شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية من شأنه أن يضر بالأمن الإسرائيلي.

ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في هذه الأيام على تشكيل حكومة يمينية تضم أحزاب متطرفة.

المصدر / وكالات
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