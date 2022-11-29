أول تعليق من مدرب منتخب قطر بعد الخسارة أمام هولندا

علّق الإسباني، فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري على الخسارة أمام هولندا بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة من مونديال قطر 2022، وانتهاء مشوار "العنابي" في البطولة من دور المجموعات.

وتحدث مدرب المنتخب القطري عقب المواجهة، قائلا: "بالنسبة لنا كانت تجربة جيدة كوننا شاركنا لأول مرة في كأس العالم كبلد منظم في أرضنا وأمام جماهيرينا، رغم أنني لست سعيدا بالنتائج، لكنني فخور باللاعبين وبمشاركتنا في تجربة مميزة للاعبين".

وحاول مدرب قطر، تبرير الظهور المتواضع للمنتخب خلال المباريات الثلاث، قائلا: "في المباراة الأولى لم نقدم ما علينا، والضغط تسبب في ذلك على ما أعتقد، اللاعبون لم يظهروا بالشكل المنتظر أمام خصم شرس، لكن في آخر مباراتين أمام السنغال وهولندا تحسن مردودنا واللاعبون قدموا ما عليهم".

المصدر / وكالات