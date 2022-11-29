وفد من حماس يُعزّي بوفاة الطبيبة الأسترالية "جين كالدر"

قدّم وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس واجب العزاء بوفاة الطبيبة الأسترالية "جين كالدر"، التي توفيت أمس الإثنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وزار وفد الحركة برئاسة د. باسم نعيم عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة بيت عزاء الفقيدة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، وقدّم التعازي لعائلتها ومحبيها.

وأشاد الوفد بمناقب الفقيدة "كالدر" بصفتها مناضلة أممية ومناصرة للشعب والقضية الفلسطينية، وأيقونة من أيقونات العمل الإنساني.

والراحلة كالدر من مواليد أستراليا عام 1936، عاشت في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانطلقت قبل حوالي 40 عامًا إلى منطقة الشرق الأوسط، واضعة نصب عينيها مساعدة الأطفال للعيش في أمان واستقرار.

وحصلت جين كالدر على وسام "رفيق" من أستراليا عام 2005؛ تكريمًا لها على الخدمة الإنسانية في الشرق الأوسط، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في لبنان وقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين