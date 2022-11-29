فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيان رسمي بشأن مشاركة نيمار في مباراة والكاميرون

البرلمان البرازيلي يعقد جلسة خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مباراة إيران وأمريكا في كأس العالم 2022

مباراة ويلز وإنجلترا في مونديال قطر

وفد من حماس يُعزّي بوفاة الطبيبة الأسترالية "جين كالدر"

هكذا اختتم "صقور الصحراء" استعداده لمواجهة المكسيك الحاسمة بكأس العالم

قبل ساعات من مباراة السعودية والمكسيك.. رينارد جاهز لـ"صناعة التاريخ"

حصاد المقاومة في الضفة الغربية.. تفاصيل أوفى حول العمليات والمواجهات

مدرب السعودية يكشف: هكذا سنلعب مباراة المكسيك من أجل الفوز

رسالة مهمة من فيفا إلى منتخب دولة قطر

هنية يعزي بوفاة الأديب والشاعر اليمني عبد العزيز المقالح

29 نوفمبر 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
...

هاتف المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ محمد المقالح نجل الأديب والشاعر اليمني الدكتور عبد العزيز المقالح الذي وافته المنية في العاصمة صنعاء، وقدم التعازي للعائلة الكريمة وللشعب اليمني الشقيق.

واستذكر رئيس الحركة فضائل الراحل، حيث يُعد المقالح رائد القصيدة اليمنية المعاصرة، وتدين له أجيال من شعراء اليمن الشباب بالأبوة الرمزية، وهو يعد إلى جانب علي أحمد باكثير (1910-1969) من أبرز الأدباء اليمنيين الذين لهم حضور وحظوة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة لدى الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكنافه، وبما شكّله من دعم وإسناد للمقاومة ضد الاحتلال لأرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #إسماعيل هنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة