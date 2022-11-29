هنية يعزي بوفاة الأديب والشاعر اليمني عبد العزيز المقالح

هاتف المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ محمد المقالح نجل الأديب والشاعر اليمني الدكتور عبد العزيز المقالح الذي وافته المنية في العاصمة صنعاء، وقدم التعازي للعائلة الكريمة وللشعب اليمني الشقيق.

واستذكر رئيس الحركة فضائل الراحل، حيث يُعد المقالح رائد القصيدة اليمنية المعاصرة، وتدين له أجيال من شعراء اليمن الشباب بالأبوة الرمزية، وهو يعد إلى جانب علي أحمد باكثير (1910-1969) من أبرز الأدباء اليمنيين الذين لهم حضور وحظوة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة لدى الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكنافه، وبما شكّله من دعم وإسناد للمقاومة ضد الاحتلال لأرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين