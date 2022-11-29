قبل ساعات من مباراة السعودية والمكسيك.. رينارد جاهز لـ"صناعة التاريخ"

أكد الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب السعودية أنّ لاعبيه جاهزون لصناعة التاريخ من خلال التأهل الى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر وذلك عندما يلاقي نظيره المكسيكي الاربعاء على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال رونار في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سعداء في خوض المباراة الحاسمة غداً، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء".

وأضاف "لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل الى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة".

ويستطيع المنتخب السعودي ضمان التأهل في حال فوزه، لكن التعادل سيكفيه بحال فوز بولندا على الأرجنتين. أما في حال انتهاء المباراتين بالتعادل سيقصى من المنافسة.

واعتبر رونار أنّ المهمة لن تكون سهلة أمام المكسيك "التي تملك خبرة كبيرة في كأس العالم، أكبر من السعودية. لكننا نريد صناعة التاريخ. في المرة الاخيرة التي تأهلت السعودية الى الدور ثمن النهائي كان عام 1994 أي قبل 28 عاماً".

وأضاف "استعدينا لهذه المباراة، ستكون مواجهة تكتيكية بالدرجة الاولى، مباراة مختلفة عن بولندا، انه منتخب مختلف".

وما يزيد من صعوبة مهمة المنتخب السعودي هو افتقاده الى أربعة لاعبين مؤثرين بداعي الاصابة او الايقاف وهم قائد المنتخب سلمان الفرج وصالح الشهراني، ومحمد البريك بداعي الاصابة، وعبدالاله المالكي للايقاف وقال في هذا الصدد "نفتقد أربعة لاعبين مؤثرين لكن لدينا تشكيلة من 26 لاعباً. يتعين علينا ادارة الوضع وأن نكون أقوياء، يوم هام ينتظرنا".

المصدر / وكالات