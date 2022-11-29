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هكذا اختتم "صقور الصحراء" استعداده لمواجهة المكسيك الحاسمة بكأس العالم

29 نوفمبر 2022 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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اختتم المنتخب الوطني السعودي مساء اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة منتخب المكسيك يوم غدٍ الأربعاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد".

بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب "محمد البريك" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، سيغادر الأخضر مساء اليوم مقر إقامته "منتجع سيلين" متجهًا إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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