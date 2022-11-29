مدرب السعودية يكشف: هكذا سنلعب مباراة المكسيك من أجل الفوز

أكد الفرنسي "هيرفي رينارد" مدرب المنتخب السعودي أن منتخبه سيخوض مباراته غداً أمام نظيره المكسيكي، في ختام مبارياتهما بدور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من أجل كتابة التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية.

وقال، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم بالمركز الإعلامي للبطولة: "علينا أن نقاتل ونجتهد أمام منتخب المكسيك الذي يمتلك سجلاً أفضل منا".. مشيراً إلى أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب السعودي رائع.

وأضاف أن المنتخب السعودي سيلعب مباراة الغد في ظل غياب أربعة من أفضل لاعبيه "ولكن لدينا 24 لاعباً من أفضل العناصر في السعودية، علينا أن نلعب مباراة الغد بقوة ونكون مستعدين لها بالشكل المطلوب لأن يوم غد سيكون يوماً مهماً جداً لكرة القدم السعودية".

وتابع: "بالنظر للاحتمالات في الدور الثاني، نحن الآن نركّز على المباراة المقبلة أمام المكسيك.. عندما نظرنا إلى قرعة البطولة عرفنا أن مجموعتنا قوية.. علينا التركيز غداً لكي نتأهل إلى الدور الثاني في البطولة".

وأوضح رينارد: "يجب أن لا نخسر مباراة الغد حتى لا نندم في بقية حياتنا، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا أمام خصم قوي.. من ناحية الإحصائيات هو أفضل منا حسب سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا/، لكن نحن قادرون بعزمنا وقوتنا ودعم الجماهير على أن ننجح، خاصة أننا نحظى بدعم رائع من المشجّعين، وأتوقع أن تصاحب المباراة أجواء رائعة".

كما أكد أن المنتخب المكسيكي لديه روح قتالية ومهارات عالية خاصة في الهجوم، وعلى المنتخب السعودي أن يستعد للمواجهة بكامل قوته لأن هدفه هو التأهل.

وقال: "نحن نلعب المونديال في ملاعب متميزة، وأتوقع أن يمتلئ الملعب غداً بحضور يفوق 80 ألف مشجع. المنتخب جاء إلى قطر من أجل أن يلعب كرة قدم جيدة ويقدّم مستويات عالية، وأنا دائماً ما أحث اللاعبين على الثقة في النفس وعدم خشية المنافس".

وتقدم مدرب السعودية بالتهنئة إلى المنتخب المغربي على الأداء الجيد في المباراتين السابقتين، وقال: "المهم للمغرب التأهل إلى الدور الثاني وأتمنى لهم الحظ الجميل في هذه المسابقة".

ومن جانبه قال "محمد كنو" لاعب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي: إن مباراة الغد أمام المنتخب المكسيكي ستكون قوية، وعلى لاعبي المنتخب السعودي السعي للفوز والتأهل إلى الدور الثاني.

وأضاف: "الفوز غداً سيكون هدية من اللاعبين للمدرب الذي منحنا الثقة.. المنتخب السعودي يلعب بروح الجماعة لأنه يضم عناصر تلعب مع بعضها بعضاً منذ أكثر من 3 سنوات بقيادة المدرب رينارد".

كما أكد "كنو" أن مباراة الغد فرصة للاعبي المنتخب السعودي لكتابة تاريخ جديد ولإسعاد الجماهير العربية، وأضاف قائلاً: "هي مباراة لا خيار لنا فيها غير الفوز ونحن مستعدون سنبذل فيها جهداً كبيراً". مشدداً على أن ثقة المدرب في اللاعبين هي الدافع الأساسي لتقديم المستويات الجيدة في البطولة بجانب دعم الجماهير السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات