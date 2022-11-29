أول تصريح صحفي لمدرب قطر بعد الهزيمة الثالثة في كأس العالم 2022

قال فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر: منتخبنا قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الهولندي القوي والذي يعتبر من المرشحين للفوز بالبطولة.

وأضاف سانشيز بعد هزيمة بولندا لمنتخبه بهدفين مقابل صفر: أود أن أشكر الجماهير على حضورها لمؤازرة المنتخب في هذه المباراة.

وكشف المدير الفني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز عن نواياه بشأن مستقبله مع العنابي، عقب الخروج المبكر من الدور الأول في مونديال 2022.



وشدد المدرب الإسباني على أن مشواره مع المنتخب القطري لم ينته بوداع كأس العالم.



وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة العنابي وهولندا، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، أنه يتطلع للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023.



وحقق منتتخب هولندا فوزا مثيرا على قطر بنتيحة 2-0 في ملعب البيت، اليوم، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة)، للمجموعة الأولى، في كأس العالم 2022.



وقال سانشيز عن المباراة "ما قدمناه أمام هولندا وفي لقاء السنغال الماضي، يرضيني".



وتابع "هدفنا كان التأهل لثمن النهائي، إلا أن الهزيمة الأولى (أمام الإكوادور) أثرت علينا بشدة، وأسهمت في خروجنا من المونديال".



واسترسل "كنا نطمح في الظهور بشكل أفضل في كأس العالم على صعيد النتائج لكن الحظ عاندنا".

وعن مستقبل العنابي قال "كأس آسيا ستكون بطولة مختلفة عن كأس العالم، وسنستعد لها بأفضل صورة ممكنة".

المصدر / فلسطين أون لاين