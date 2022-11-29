قائد المكسيك يحذر من قوة المنتخب السعودي

رغم تعقد موقف منتخب المكسيك في التأهل إلى دور الـ16 بنهائيات كأس العالم قطر 2022، إلا أنّ أندريس غواردادو، جناح وقائد منتخب "إل تري كولور" يثق في قدرتهم على التأهل من دور المجموعات، مؤكدًا أنّ منتخب بلاده سيفعل كل شيء من أجل الفوز على السعودية في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة.

ويدخل المنتخب المكسيكي المباراة بحسابات مُعقّدة من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل، حيث سيكون بحاجة إلى الفوز مقابل خسارة الأرجنتين من بولندا، أمّا في حال تعادل رفاق ميسي، فسيتعين على المنتخب المكسيكي أن يفوز على المنتخب السعودي بفارق ثلاثة أهداف وربما أكثر، حتى يصبح ثانياً بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

وقال غواردادو في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "منتخب السعودية جيد للغاية، ولديهم أفكار واضحة للغاية حول كرة القدم، مدربهم رائع، لقد كانوا معًا لفترة طويلة.. إنهم فريق خطير للغاية، علينا أنّ نكون حذرين، لكننا نثق بصفاتنا".

وأضاف: "غدًا يوم مُهم بالنسبة لنا، نحن نؤمن بإمكانياتنا، سوف نتمسك بفرصتنا ونعتقد أننا قادرون على الفوز بالمباراة القادمة وسنحاول حتى النهاية، في رأيي لا يزال لدينا فرصة كبيرة لنسيان الهزيمة أمام الأرجنتين والتأهل، في كرة القدم لا يوجد مُستحيل، لدينا فرصة وسنتسمك بها".

المصدر / وكالات